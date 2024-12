Semmering-Podest verpasst Gut-Behrami bleibt mit Schulter am Tor hängen

Die gute Ausgangslage vom ersten Lauf kann Lara Gut-Behrami nicht in einen Podestplatz ummünzen. Die Tessinerin bleibt vor der zweiten Zwischenzeit an einem Tor hängen und dreht sich ab. Es kostet sie zu viel Zeit. Am Ende landet Gut-Behrami auf Platz 9.