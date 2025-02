Selbst die Ärzte staunen Nach drei Monaten Training ist Müller wieder am Start

Nordisch Kombinierer Pascal Müller (23) steht vor dem emotionalsten Rennen seiner jungen Karriere. Am Freitag kehrt der Schweizer in Estland in den Weltcup zurück. Noch vor drei Monaten sah das nach seiner Meniskus-Verletzung ganz anders aus.

Publiziert: vor 9 Minuten