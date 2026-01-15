DE
Ski: Hrobat fährt vor Hundschopf fast ins Netz
Schrecksekunde im Training
Hrobat landet vor dem Hundschopf fast im Netz
Schrecksekunde im zweiten Abfahrtstraining auf dem Lauberhorn. Miha Hrobat fährt beinahe vor dem Hundschopf ins Netz.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
