Schrecksekunde im Training
Hrobat landet vor dem Hundschopf fast im Netz

Schrecksekunde im zweiten Abfahrtstraining auf dem Lauberhorn. Miha Hrobat fährt beinahe vor dem Hundschopf ins Netz.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 36 Minuten
