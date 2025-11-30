DE
FR
Abonnieren

Schrecksekunde bei ÖSV-Talent
Hörhager stürzt kurz vor dem Ziel und bleibt liege

Lisa Hörhager, die richtig gut unterwegs war, stürzt vor dem Ziel und bleibt liegen.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Kommentieren
Alles zur Skisaison 25/26
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen