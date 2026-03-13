DE
Schockmoment in Courchevel
Alexis Monney kracht bei Abfahrt in den Fangzaun

Alexis Monney stürzt bei der Abfahrt in Courchevel und landet im Fangzaun. Der Schweizer bleibt glücklicherweise unverletzt und fährt selbst ins Tal.
Publiziert: 13:51 Uhr
