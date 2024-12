Beim ersten Abfahrtstraining in Beaver Creek ist Marco Odermatt ganz vorne mit dabei. Die Piste Birds of Prey wurde ganz nach dem Gusto des Weltmeisters präpariert.

«Schnee ist so gut wie noch nie hier»

1/6 Marco Odermatt überzeugt beim ersten Training in Beaver Creek. Foto: SVEN THOMANN

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Der Bündner Stefan Rogentin traut beim Blick auf den Zeitmonitor seinen Augen nicht: «Wie kann das sein, dass Miha Hrobat sechs Zehntel schneller ist als ein Marco Odermatt oder Cyprien Sarrazin?»

Kurz nach dem ersten Training auf der Birds of Prey gibts die klärende Antwort: Der Slowene hat ein kapitales Tor ausgelassen. Somit ist Marco Odermatt der wahre Sieger von dieser Probe. Der amtierende Abfahrtsweltmeister ist um ein Hundertstel schneller als Frankreichs «Skidane» Cyprien Sarrazin, welcher im letzten Winter in überragender Manier bei den Abfahrts-Klassikern in Kitzbühel und Bormio triumphierte.

«Anspruchsvoll, aber richtig cool»

Der Nidwaldner hat sich vor der Anreise nach Colorado gewünscht, dass die Raubvogelpiste im Vergleich zu den letzten Jahren mit mehr Wasser präpariert wird. Der Pistenchef hat mit seiner Crew dem dreifachen Gesamtweltcupsieger genau diesen Gefallen getan. «Der Schnee ist so gut wie noch nie hier, extrem schnell. Das macht das Ganze sehr anspruchsvoll, aber richtig cool. Die Sprünge sind zum grössten Teil wunderschön gebaut. Vielleicht könnte man den Harrior-Jump noch etwas abkratzen, ansonsten passte es aber perfekt.»

Der Südtiroler Florian Schieder (in der letzten Saison Zweiter in Kitzbühel) ist wie Odermatt begeistert von der Piste, befürchtet allerdings, «dass FIS-Speeddirektor Hannes Trinkl im Hinblick auf die Rennen noch einige Passagen entschärfen wird, weil er Angst bekommt, dass die Sprünge ansonsten zu weit gehen werden».

Neue Knieverletzung für Kryenbühl?

Sorgen machen muss man sich wohl um Urs Kryenbühl, der ohne Zeit bleibt. Nach Blick-Infos ist er nicht gestürzt, hat aber einen Schlag aufs rechte Knie bekommen. Keine guten Nachrichten, hat sich der 30-Jährige doch 2021 in Kitzbühel das Kreuzband im rechten Knie gerissen und im Super-G von Bormio 2022 ein zweites Mal.

Eine sehr ansprechende Leistung zeigt Arnaud Boisset, der diese Trainingsfahrt mit der achten Zeit und damit als zweitbester Schweizer beendet.