Schweizer Skiasse in ungewohnter Rolle: Statt Rennanzug trugen sie Sakkos bei der inoffiziellen Filmpremiere von «Downhill Skiers» am Zürich Film Festival.

1/13 Dicke Freunde auf dem grünen Teppich am ZFF: Marco Odermatt und Justin Murisier (l.) Foto: Getty Images for ZFF

Darum gehts Ski-Stars feiern Premiere von «Downhill Skiers» beim Zürich Film Festival

Von Allmen fühlt sich im Skianzug wohler als im Sakko

Marco Odermatt ist der gefragteste Star auf dem roten Teppich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Am liebsten stehen sie auf ihren Rennski, doch am Mittwochabend hiess es für unsere Ski-Stars: grüner Teppich statt Skipiste! Beim Zürich Film Festival feierte der neue Film «Downhill Skiers» seine inoffizielle Premiere. Mit dabei: die Protagonisten höchstpersönlich. Auch sie sahen das Werk zum ersten Mal.

Ski-Stars tauschten Rennanzug gegen Sakko

Die Stimmung vor der Premiere? Locker, freudig, erwartungsvoll – und ein bisschen ungewohnt. Denn: Der grüne Teppich ist nicht ganz so ihr Terrain. «Den Skianzug kenne ich schon besser und Skifahren kann ich auch besser als das hier», lachte Justin Murisier. «Aber trotzdem hat auch diese Kulisse ihren Reiz.»

Auch Franjo von Allmen nahm es mit Humor: «Einmal im Jahr ist das schön, aber das reicht dann auch. Ich fühle mich schon wohler im Skianzug.» Dass er sich selbst bald auf der Leinwand sehen würde, sorgte bei ihm für Spannung: «Es ist schon jeweils speziell, wenn man sich selber hört und sieht. Ich bin gespannt, was die Filmemacher aus den Bildern gemacht haben.»

0:57 Von Allmen am Filmfestival: «Sicher etwas Spezielles, sich auf dem Bildschirm zu sehen»

Odermatt ist eher ein Mittelalter-Fantasy-Typ

Der gefragteste auf dem Teppich war wenig überraschend Marco Odermatt. Der Überflieger der letzten Jahre wollte sich den Kinoabend nicht vorwegnehmen: «Sie haben mir zwar mal einen Link geschickt, aber ich habe bis jetzt nur kurze Ausschnitte gesehen. Ich wollte mir das Erlebnis für heute aufsparen. Im Kino kommen die Bilder sicher nochmals besser rüber, als wenn ich den Film zu Hause auf dem Fernseher geschaut hätte.»

Privat schaut Odermatt übrigens ganz andere Genres: «Ich bin eher so ein Mittelalter-Fantasy-Typ. Zum Beispiel Herr der Ringe gefällt mir sehr gut.» Das letzte Mal war Odi vor einem Jahr im Kino – ebenfalls beim ZFF. Schon damals wurde einen Streifen abgespielt, bei dem er einer der Protagonisten war.