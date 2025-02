Im Super-G zeigt Marco Odermatt an dieser WM eine Gala-Vorstellung. In seiner Kolumne beschreibt Bernhard Russi, wie er den Triumph des Schweizers im Herzen von Österreichs Ski-Sport miterlebte.

Bernhard Russi Blick-Kolumnist

In der Mitte auf der Fahrt von zu Hause nach Saalbach ist der Arlberg. Oben auf dem Pass liegt St. Christoph, die Wiege des Skisports, der Geburtsort des Wedelns und der Antirotationsbewegung und seit fast 100 Jahren das Ausbildungszentrum der Österreichischen Skilehrer, Coaches und Trainer. Der perfekte Ort also, um den Super-G der Männer am TV zu verfolgen.

Das ehrwürdige Arlberg Hospiz ist aber leider geschlossen. Die weiteren zwei Versuche mit

einheimischen Fans die WM verfolgen zu können, scheitern, da weder im Restaurant noch in der Bar oder im Café ein TV-Gerät hängt. «Schauts doch auf dem Handy!» Nein Danke.

Also runter zur «Ski Austria Academy»! Im grossen, leeren Speisesaal läuft tatsächlich ORF 1 mit den bekannten Stimmen. Ich im Herzen des österreichischen «Skilaufs». Auch mein Freund Armin Assinger spricht immer noch von «Läufern», die fahren. Tradition eben, und Geschichte. Ein junger angehender Skilehrer ist da und mit der Startnummernzahl erhöhen sich auch die Zuseher. Bei Marco Odermatt sind es acht! «Wauwww!», und 16 Hände klatschen ehrlichen Applaus. Aber das Essen darf nicht kalt werden.

Rudi Lapper, Skischulleiter und Visionär dieser Acadamy, setzt sich neben mich: «Du bist doch ...?» «Ja, ich bin.» «Unglaublich, was dieser Odermatt heute hingezaubert hat!» Und der junge, angehende Skilehrer meint beim Hinausgehen: «Trotz guter Mannschaftsleistung müssen wir über die Bücher.»

Das werden alle tun. Sie werden studieren und analysieren, aber kopieren kann man diesen Wunderlauf von Marco Odermatt nicht.