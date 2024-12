1/4 Felix Neureuther (l.) und Bastian Schweinsteiger geniessen den Pulverschnee von Kitzbühel. Foto: Instagram Felix Neureuther

Als Kinder fuhren Bastian Schweinsteiger (40) und Felix Neureuther (40) gegeneinander Junioren-Skirennen. Wobei der spätere Bayern-Star den 13-fachen Weltcupsieger sogar das eine oder andere Mal bezwingen konnte.

In den Jahren, in denen die beiden ihre Weltkarrieren vorantrieben, war der Kontakt etwas abgebrochen. Nun sind die zwei Sport-Rentner aber regelmässig gemeinsam auf den Skipisten unterwegs. So auch diese Woche in Kitzbühel.

Weisswurst, Pulverschnee und Kaiserschmarrn – das Duo verbringt einen perfekten Skitag. Optisch muss sich Schweinsteigers Schwung vor dem des ehemaligen Slalom-Künstlers nicht verstecken. Erst beim gemeinsamen Rückwärtsfahren wirds ihm etwas zu viel – Schweinsteiger bricht die Übung ab, bevor der Pistenrand zu nahe kommt.

