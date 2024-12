Rücklage bei Sprung Sarrazin stürzt schwer im Training von Bormio

Schockmoment beim zweiten Training zur Weltcup-Abfahrt in Bormio (It). Cyprien Sarrazin kommt nach seiner Bestzeit am Vortag brutal zu Fall. Bei einem Sprung gerät der Vorjahressieger in Rücklage und fliegt heftig ins Netz ab. Dort bleibt er lange liegen.