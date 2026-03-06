Odermatt fast eine Sekunde zurück – Meillard vorne dabei

Fabian Gratz (GER)

Nun macht sich der erste Deutsche auf den Weg. Doch Fabian Gratz lässt rasch viel Zeit liegen, braucht ein wenig, um in den Rhythmus zu finden. Im Mittelteile macht das der 28-Jährige ganz ordentlich, bleibt aber kurz vor dem Ziel noch etwas an einem Tor hängen. So setzt das genau zwei Sekunden - Platz 14!