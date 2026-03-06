DE
1. Lauf
Riesenslalom
Kranjska Gora
1.
Lucas Braathen
Lucas Braathen1:10.36
2.
Stefan Brennsteiner
Stefan Brennsteiner+0.14
3.
Loic Meillard
Loic Meillard+0.35
Riesenslalom live im Ticker
Odermatt fast eine Sekunde zurück – Meillard vorne dabei

vor 2 Minuten

Anton Grammel (GER)

Dann schiebt sich Anton Grammel in den Hang. Der DSV-Fahrer versucht, sich auf die Bedingungen einzustellen, den Ski gefühlvoll zu setzen. Und das macht der 27-Jährige gut, zieht das bis unten durch und verliert nur 1,7 Sekunden. Das bringt im Rang 13.

vor 3 Minuten

Joan Verdu Sanchez (AND)

Auf dem Kurs seines Trainers kommt Joan Verdu Sanchez nicht weit. Auf einer Kuppe trägt es ihn bei einem Rechtsschwung zu weit ab. Der Mann aus Andorra verfehlt das nächste Tor und scheidet aus.

vor 5 Minuten

Alexis Pinturault (FRA)

Alexis Pinturault kommt mit dem Österreicher nicht mit, zeigt im Vergleich zu allen anderen eine ordetnliche Leistung, die mit Platz 15 honoriert wird.

vor 7 Minuten

Patrick Feurstein (AUT)

Eine richtig starke Fahrt zeigt Patrick Feurstein. Der Vorarlberger fährt vor allem im zweiten Streckenteil glänzend. Das ist die seit langer Zeit beste Leistung. Dem 29-Jährigen geht nur gut eine Sekunde verloren, das bedeutet einen hervorragenden siebten Rang.

vor 8 Minuten

Thibaut Favrot (FRA)

Um eine saubere Technik bemüht sich Thibaut Favrot, die Linie lässt sich auch damit nicht immer halten. Das liegt aber auch am weicher werdenden Schnee. So bleiben zweieinhalb Sekunden auf der Strecke.

vor 10 Minuten

Sam Maes (BEL)

Im Anschluss kämpft sich Sam Maes die Piste hinunter, sucht zumeist vergeblich nach der Ideallinie. Der Belgier verliert reichlich Zeit und muss im Ziel mit Platz 16 auseinandersetzen.

vor 12 Minuten

Fabian Gratz (GER)

Nun macht sich der erste Deutsche auf den Weg. Doch Fabian Gratz lässt rasch viel Zeit liegen, braucht ein wenig, um in den Rhythmus zu finden. Im Mittelteile macht das der 28-Jährige ganz ordentlich, bleibt aber kurz vor dem Ziel noch etwas an einem Tor hängen. So setzt das genau zwei Sekunden - Platz 14!

vor 14 Minuten

Raphael Haaser (AUT)

Inzwischen seinen die Top 6 unangefochten. Den Rückstand unter einer Sekunde zu halten erscheint mittlerweile schwierig. Das kann auch der Weltmeister nicht bewerkstelligen. Raphael Haaser fehlt es derzeit allerdings auch an der Form. So führt das zu Rang 14.

vor 16 Minuten

Thomas Tumler (SUI)

Gut legt dann Thomas Tumler los. Der Schweizer kann das aber nicht ganz konservieren, kämpft im unteren Teil mitunter vergeblich um die Linie. Das beschert ihm zwei Sekunden Zeitverlust. Der 36-Jährige muss sich erst einmal mit Platz 13 begnügen.

vor 18 Minuten

Luca Aerni (SUI)

Anschliessend stösst sich Luca Aerni oben ab. Der Eidgenosse sucht nach dem Kantendruck, der Schnee gibt nach. Bei den Läufern spritzt es inzwischen richtig heftig auf. Mit anderthalb Sekunden Defizit landet Aerni genau auf Rang zehn.

