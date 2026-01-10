Brasilianer eröffnet vor einem Schweizer Duo

In den letzten vier Jahren hiess der Sieger jeweils Marco Odermatt. Setzt er seine Serie fort? Noch nie zuvor hat ein Athlet den Adelboden-Riesenslalom fünfmal hintereinander gewonnen. Der Nidwaldner trägt die Nummer 7. Er schliesst damit die Top-Gruppe ab und ist der dritte Schweizer am Start. Eröffnet wird das Rennen vom Brasilianer Lucas Braathen, nach ihm folgt direkt ein Schweizer Duo. Insgesamt schickt Swiss-Ski acht Athleten an den Start
2 Thomas Tumler
3 Loïc Meillard
7 Marco Odermatt
12 Luca Aerni
40 Lenz Hächler
57 Fadri Janutin
59 Sandro Zurbrügg
61 Livio Simonet
Der Ski-Weltcup gastiert im Berner Oberland. Am Chuenisbärgli steht heute der Riesenslalom auf dem Programm – sofern das Wetter eine Durchführung zulässt. Der 1. Lauf ist für 10.30 Uhr vorgesehen, die Entscheidung soll ab 13.30 Uhr fallen.