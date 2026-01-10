DE
Ab 10:30 Uhr
Riesenslalom
Männer
Adelboden
Adelboden

Adelboden-Riesen ab 10.30 Uhr
Brasilianer eröffnet vor einem Schweizer Duo

vor 41 Minuten

Die Schweizer

In den letzten vier Jahren hiess der Sieger jeweils Marco Odermatt. Setzt er seine Serie fort? Noch nie zuvor hat ein Athlet den Adelboden-Riesenslalom fünfmal hintereinander gewonnen. Der Nidwaldner trägt die Nummer 7. Er schliesst damit die Top-Gruppe ab und ist der dritte Schweizer am Start. Eröffnet wird das Rennen vom Brasilianer Lucas Braathen, nach ihm folgt direkt ein Schweizer Duo. Insgesamt schickt Swiss-Ski acht Athleten an den Start

2 Thomas Tumler
3 Loïc Meillard
7 Marco Odermatt
12 Luca Aerni
40 Lenz Hächler
57 Fadri Janutin
59 Sandro Zurbrügg
61 Livio Simonet

vor 43 Minuten

Guten Morgen

Der Ski-Weltcup gastiert im Berner Oberland. Am Chuenisbärgli steht heute der Riesenslalom auf dem Programm – sofern das Wetter eine Durchführung zulässt. Der 1. Lauf ist für 10.30 Uhr vorgesehen, die Entscheidung soll ab 13.30 Uhr fallen.

