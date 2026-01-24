Hector sticht starke Rast aus

Lara Della Mea (ITA)

Lara Della Mea hat sich über die Saison in der Startliste immer weiter nach vorne gearbeitet und eröffnet das Rennen für die Italienerinnen. Die junge Italienerin war in diesem Winter aber vor allem in den zweiten Läufen sehr stark und der erste gelingt ihr heute wieder nicht so gut. Della Mea hält den Rückstand in Grenzen und ist vorerst solide Sechste.