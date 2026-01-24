Hector sticht starke Rast aus

Mikaela Shiffrin wartet im Riesenslalom in diesem Winter noch auf einen Podestplatz. Kann der US-Superstar von der Kurssetzung ihrer Trainerin profitieren? Shiffrin leistet sich keinen Fehler und zieht den Lauf bis unten durch. Mit unter einer halbe Sekunde hat sie damit eine sehr gute Ausgangsposition für den zweiten Lauf.
Nina O Brien musste einen heftigen Sturz am Kronplatz wegstecken. Trotzdem geht sie heute wieder volle Attacke und beschleunigt an jedem Tor heraus. Oben ist die US-Amerikanerin pfeilschnell unterwegs. Unten gehen ihr ein wenig die Körner aus und O Brien verliert noch über eine Sekunde.
Lara Della Mea hat sich über die Saison in der Startliste immer weiter nach vorne gearbeitet und eröffnet das Rennen für die Italienerinnen. Die junge Italienerin war in diesem Winter aber vor allem in den zweiten Läufen sehr stark und der erste gelingt ihr heute wieder nicht so gut. Della Mea hält den Rückstand in Grenzen und ist vorerst solide Sechste.
Nach vier Toren ist die Fahrt für Valerie Grenier bereits beendet. Die Kanadierin leistet sich einen Innenski-Fehler und rutscht weg. Ein gebrauchter Tag für Grenier, die das nun ganz schnell abhaken muss.
Lara Colturi konnte zuletzt an ihren starken Saisonstart nicht anknüpfen und ist aktuell nach einer Krankheit nicht bei 100%. Die Albanerin kämpft sich durch den Lauf, kann aber nicht mit den Schnellsten mithalten und verliert fast drei Sekunden auf die Führende Hector.
Britt Richardson zeigt eine couragierte Fahrt im oberen Bereich. Dann verliert die 22-Jährige aber völlig den Faden und muss zweimal querstellen. Der Fehler summiert sich dann bis ins Ziel und sie gehört heute zu den Geschlagenen.
Maryna Gasienica-Daniel zeigte sich zuletzt ebenfalls in Olympia-Form und feierte am Kronplatz als Fünfte ihr bestes Karriere-Ergebnis. Das Gelände in Tschechien ist für die Edel-Technikerin aber fast ein wenig zu leicht und sie kann ihre Stärken im ersten Lauf nicht so ausspielen. Gasienica-Daniel ist zunächst Fünfte.
Sara Hector war am Kronplatz nach dem ersten Lauf vorne, musste sich am Ende jedoch mit Rang drei zufrieden geben. Heute kommt sie gut in den Lauf und ist direkt voll im Rhythmus. Die Schwedin nimmt viel Tempo mit ins Flachstück und zeigt eine starke Fahrt in den letzten Toren. Hector übernimmt zwei Hundertstel vor Rast die Führung und bestätigt ihre gute Form.
Und nun folgt Julia Scheib. Die Österreicherin könnte heute schon die kleine Kugel im Riesenslalom fix machen, doch das hängt vom Abschneiden Rasts ab, die eine sehr gute Fahrt vorgelegt hat. Die Österreicherin leistet sich vor der Einfahrt ins Flachstück einen kleinen Patzer, der sie Geschwindigkeit kostet. Ansonsten zeigt auch Scheib eine starke Fahrt und reiht sich mit 24 Hundertstelsekunden direkt hinter der Führenden ein.
Paula Moltzan ist jetzt einiges mehr zuzutrauen. Die Amerikanerin ist ebenfalls in sehr guter Form und attackiert vom ersten Tor an. Moltzan fährt ein wenig weitere Wege als Rast holt im Mittelteil aber sogar auf. Die Frau mit der Startnummer fünf ist die erste Athletin, die einigermassen mit Rast mithalten kann und verliert nur eine halbe Sekunde.