Lara Gut-Behrami gibt Forfait

Muss Lara Gut-Behrami den Saisonstart in Sölden sausen lassen? Das Gerücht macht am Samstagmorgen die Runde. Die Tessinerin soll an Knieproblemen leiden. Ob es daran liegt, ist offen. Aber nach der Besichtigung ist klar: Die Vorjahressiegerin steht beim Riesenslalom nicht am Start. Gemäss RSI fühlt sich Gut-Behrami nicht für den Wettkampf bereit und will keine Risiken eingehen. Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr. Ohne Gut-Behrami werden neun Schweizerinnen am Start stehen.