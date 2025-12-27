Rast startet als erste des Schweizer Sextetts

In Abwesenheit der verletzten Lara Gut-Behrami sind die Augen beim schweizerischen Team vor allem auf Camille Rast gerichtet, die in dieser Saison schon dreimal am Riesenslalom-Podest gekratzt hat. Wendy Holdener ist natürlich auch immer für eine Top-Ten-Platzierung gut. Vanessa Kasper, Sue Piller, Stefanie Grob und Simone Wild komplettieren das Schweizer Team.
Beim österreichischen Verband ruhen die Hoffnungen natürlich wieder auf Julia Scheib, die in dieser Saison bereits zwei Riesenslaloms gewinnen konnte und einmal Zweite wurde. Abgesehen von den Topleistungen der 27-Jährigen kam vom ÖSV-Team in diesem Winter beim Riesenslalom bisher allerdings wenig. Katharina Liensberger schaffte es einmal knapp in die Top Ten, Stephanie Brunner verpasste diese beim letzten Riesentorlauf in Tremblant haarscharf. Neben dem genannten Trio gehen beim heutigen Heimspiel auch noch Ricarda Haaser, Franziska Gritsch, Nina Astner, Victoria Olivier, Viktoria Bürgler, Elena Riederer und Valentina Rings-Wanner für den ÖSV an den Start.
Im deutschen Lager ist an einen Sieg im Riesenslalom derzeit nicht zu denken. doch die jüngsten Ergebnisse machen Hoffnung, dass es auf jeden Fall in die Top Ten gehen kann. Slalom-Expertin Lena Dürr feierte mit einem sechsten Platz beim Weltcup in Copper Mountain Ende November ihr bis dato bestes Ergebnis in dieser Disziplin, während Allrounderin Emma Aicher jüngst in Tremblant als Zwölfte ihren besten Riesenslalom ablieferte. Fabiana Dorigo und Jana Fritz komplettieren das DSV-Aufgebot in Semmering.
Vier Riesenslaloms wurden in diesem Winter bereits ausgetragen. Dabei haben sich zwei Athletinnen ganz besonders hervorgetan und die Tagessiege bisher unter sich ausgemacht. Julia Scheib aus Österreich, die heute mit der Startnummer Eins eröffnen wird, gewann in Sölden und Tremblant, während die Neuseeländerin Alice Robinson in Copper Mountain und beim zweiten Riesentorlauf in Tremblant am schnellsten war. Neben den beiden wird heute natürlich auch Mikaela Shiffrin weit vorne erwartet, die im Slalom bisher alles abgeräumt hat, im Riesenslalom aber noch auf ihr erstes Podest der Saison wartet.
Am frühen Morgen ist der Hirschenkogel in Nebel gehüllt, dieser verzieht sich nun. Bis zum Rennen sollte es wolkenfrei sein, berichtet Blick-Reporter Mathias Germann aus Semmering. Zum Thema werden könnte allerdings der kräftige Wind – aktuell bläst er regelmässig. Das Glück: Die Panorama-Piste liegt im Wald, ist also geschützt. Den 1. Lauf hat Pierre Miniotti (Ka) gesetzt, den 2. Lauf wird Hannes Zöchling (No) stecken.
Swiss-Ski schickt sechs Athletinnen an den Start. Als erste ist die Reihe an Camille Rast, sie trägt die Nummer 14. Kurz nach ihr folgt mit Wendy Holdener unser zweiter Trumpf.
14 Camille Rast
17 Wendy Holdener
33 Vanessa Kasper
41 Sue Piller
47 Stefanie Grob
61 Simone Wild
Mit dem Riesenslalom in Semmering bestreiten die Frauen ihr zweitletztes Rennen in diesem Jahr. Der 1. Lauf beginnt um 10 Uhr, die Entscheidung mit den Top 30 fällt ab 13 Uhr.