Rast startet als erste des Schweizer Sextetts

Scheib und Robinson bisher eine Klasse für sich

Vier Riesenslaloms wurden in diesem Winter bereits ausgetragen. Dabei haben sich zwei Athletinnen ganz besonders hervorgetan und die Tagessiege bisher unter sich ausgemacht. Julia Scheib aus Österreich, die heute mit der Startnummer Eins eröffnen wird, gewann in Sölden und Tremblant, während die Neuseeländerin Alice Robinson in Copper Mountain und beim zweiten Riesentorlauf in Tremblant am schnellsten war. Neben den beiden wird heute natürlich auch Mikaela Shiffrin weit vorne erwartet, die im Slalom bisher alles abgeräumt hat, im Riesenslalom aber noch auf ihr erstes Podest der Saison wartet.