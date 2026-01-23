DE
FR
Abonnieren

Party-Stimmung in Kitzbühel
Marco Odermatt wird für Super-G-Sieg gefeiert

Marco Odermatt und Franjo von Allmen werden in Kitzbühel nach dem Doppelsieg von den Fans gefeiert.
Publiziert: 19:21 Uhr
Kommentieren
Alles zur Skisaison 25/26
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen