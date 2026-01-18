Mit dem Super-G in Tarvisio endet die Olympia-Qualifikation für die Schweizer Speed-Fahrerinnen. Fix dabei sind Malorie Blanc und Janine Schmitt, während Corinne Suter trotz Verletzungspause gute Chancen hat. Wer darf noch hoffen?

Olympia-Selektionen bei Frauen: Wer erfüllt hat, wer zittern muss, wer hoffen darf

Darum gehts Olympia-Selektionsperiode für Speed-Fahrerinnen endet mit Super-G in Tarvisio (I)

Fix qualifiziert: Malorie Blanc (22), Janine Schmitt (25) für Olympia

Maximal 11 Schweizer Frauen dürfen nach Cortina; Entscheidung am 26. Januar

Mathias Germann Reporter Sport

Schluss, aus, vorbei. Mit dem Super-G von Tarvisio (It) endet die Olympia-Selektionsperiode für die Speed-Fahrerinnen. Einen Schweizer Exploit bei dieser letzten Chance? Gibt es nicht. Wieder nicht. Joana Hählen ist als 13. die Beste. Corinne Suter (24.), Jasmine Flury (26.) und Malorie Blanc (29.) holen ebenfalls Punkte. Was heisst das für Olympia? Weitere Speed-Rennen gibt es vor der Selektion durch Swiss Olympic am 26. Januar nicht. Blick liefert die Übersicht, wer dabei sein wird, wer hoffen darf und wer beten muss.

Olympia-Ticket fix: Malorie Blanc (22) und Janine Schmitt (25)

Um in die Cortina-Auslosung zu kommen, braucht es mindestens eine Platzierung in den Top 7 oder zwei in den Top 15. Blanc wurde im Super-G von St. Moritz GR Sechste. In der Abfahrt fuhr sie zweimal 13. Plätze heraus. Die Walliserin ist für Olympia gesetzt – auch in der Team-Kombi. Das grosse Problem der 22-Jährigen zeigt sich in Tarvisio dennoch: das Gleiten und die langen Kurven. Sie muss daran arbeiten, aber nicht mit der Brechstange.

Auch Schmitt darf nach Cortina. Eine schöne Überraschung. Die St. Gallerin wurde bei der Abfahrt in Zauchensee (Ö) Fünfte. Weil viel Platz vorhanden ist, dürfte Schmitt auch im Super-G und in der Team-Kombi starten.

Zu 99 Prozent dabei: Corinne Suter (31)

Bei der WM sind die Titelverteidiger gesetzt, bei Olympia nicht. Suter muss dennoch nichts befürchten. Wegen ihrer vor der Saison erlittenen Verletzung musste sie einen Monat pausieren und bestritt nur drei Rennen. Das wird Swiss Olympic berücksichtigen. Platz 15 war Suters Bestergebnis – also eine halbe Quali. «Corinne ist ein Champion», sagte Speed-Coach Stefan Abplanalp unlängst. Er hat recht – Suter zeigte bei Grossanlässen ihre stärksten Leistungen.

Hoffen auf Gnade: Jasmine Flury (32), Jasmina Suter (30) und Joana Hählen (33)

Neben Corinne Suter haben drei weitere Speed-Fahrerinnen die Olympia-Richtlinien zur Hälfte erfüllt. In St. Moritz wurde Jasmine Flury 11. bei der Abfahrt und Jasmina Suter 12. beim Super-G. Hählen wurde am Sonntag 13. beim Super-G in Tarvisio. Bei diesem Trio ist alles möglich – jede kann selektioniert werden, aber auch daheimbleiben.

Beissen in den sauren Apfel: Priska Ming-Nufer (33) und Delia Durrer (23)

Eine grosse Enttäuschung. Aber eine mit Ansage? Ming-Nufer stürzte vor dem Weltcupstart heftig, biss sich aber durch. Auf ihr bestes Niveau kam sie nie. Durrer dagegen stagniert weiterhin. Ihre Sommervorbereitung war schwierig, heftige Rückenprobleme plagten sie.

Übrigens: Bei den Technikerinnen haben Camille Rast (26), Wendy Holdener (32) und Eliane Christen (26) die Selektionsrichtlinien erfüllt. Zwei Riesenslaloms und ein Slalom stehen vor der Olympia-Selektion noch an. Insgesamt dürfen maximal elf Frauen nach Cortina.