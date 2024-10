Odermatt zur FIS-Wildcard für eine ganze Saison «Find ich keine gute Sache»

In knapp drei Wochen startet auf dem Rettenbachgletscher in Sölden die neue Skisaison. Marco Odermatt hat sich erstmals seit längerer Zeit wieder an einer Pressekonferenz geäussert. Dabei spricht er sich auch gegen die neue, von der FIS eingeführte Wildcard aus.