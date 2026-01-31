DE
Ski: Marco Odermatt spricht über die Abfahrt in Crans-Montana
Odermatt vor Heim-Abfahrt
«Ich glaube, ich kann mich schon zu den Favoriten zählen»
Das letzte Rennen vor den Olympischen Winterspielen steht bevor. Marco Odermatt spricht über die Pistenverhältnisse und die Bedeutung der Abfahrt in Crans-Montana.
Publiziert: 15:03 Uhr
Mathias Germann
Reporter Sport
