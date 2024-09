Roger Federer und Marco Odermatt sorgen im neuen TV-Spot für Aufsehen. Sunrise-CEO André Krause erklärt, warum die beiden Sportler in einer Flughafen-Lounge sitzen.

Gemütlich in der Flughafen-Lounge: Marco Odermatt und Roger Federer beim Auftritt in einem TV-Spot. Foto: Sunrise

Skistar Marco Odermatt und Tennis-Maestro Roger Federer treten zum zweiten Mal für Partner Sunrise in einem TV-Spot auf. Blick zeigte letzte Woche den Teaser und den TV-Spot exklusiv, wie die beiden Schweizer Sport-Grössen am Flughafen für viel Wirbel sorgen, selber aber gemütlich in der Lounge sitzen.

Am Montag macht Sunrise das ganze Odermatt-Federer-Paket offiziell. Sunrise-CEO André Krause lässt sich so zitieren: «Mit unserer neuen Kampagne erinnern wir daran, dass schnellstes Internet fürs digitale Leben zwar wichtig ist, es aber noch viel Wichtigeres gibt: persönliche Momente mit Menschen, die einem nahestehen. Roger Federer und Marco Odermatt zeigen, wie es geht. Statt auf ihren Flug zu hetzen, geniessen sie entspannt ihre persönliche Unterhaltung, lachen und freuen sich gemeinsam. Weil sie dabei authentisch sind, sind sie die perfekten Botschafter für unsere Marke.»

Andre Krause ist CEO von Sunrise und erklärt den zweiten Auftritt der beiden Botschafter. Foto: Keystone

0:08 «Was machst du denn hier?»: Trailer des neuen Werbespots mit Odermatt