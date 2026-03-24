DE
FR
Abonnieren

Nur von Shiffrin geschlagen
Holdener fährt im letzten Slalom aufs Podest

Wenbdy Holdener wird beim Slalom von Hafjell starke Zweite. Nur Dominatorin Mikaela Shiffrin ist schneller als die Schwyzerin.
Publiziert: 14:38 Uhr
|
Aktualisiert: 14:39 Uhr
Kommentieren
Alles zur Skisaison 25/26
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen