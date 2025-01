In Kitzbühel gibt es mehr Preisgeld als in den übrigen Weltcup-Destinationen. Über eine Million Euro gibts insgesamt, den Siegern der Rennen winken 100'000 Euro. Marco Odermatt könnte die Führung im Preisgeld-Ranking ausbauen.

Nirgends gibts so viel Kohle wie in Kitzbühel

1/4 Am Freitag (Super-G) und Samstag (Abfahrt) rast Marco Odermatt wieder die Streif runter. Foto: freshfocus

Cédric Heeb Redaktor Sport

Vier Schweizer Doppelsiege gab es in den bisherigen vier Abfahrten der Männer. Sollten die Athleten von Swiss-Ski dies auch auf der Streif in Kitzbühel wiederholen, würde sich dies finanziell mächtig läppern.

Denn bei den Hahnenkammrennen gibts so viel Preisgeld wie sonst nirgends im Weltcup. Wie schon letztes Jahr werden bei den drei Rennen (Super-G, Abfahrt und Slalom) je 333'500 Euro Preisgeld ausgeschüttet (1'000'500 Euro total). Dem Sieger winken 100'000 Euro, dem Zweitplatzierten die Hälfte, der Dritte bekommt 25'000.

Preisgeld in Kitzbühel 2025 (in Euro) 1. Platz: 100'000

2. Platz: 50'000

3. Platz: 25'000

4. Platz: 18'000

5. Platz: 15'000

6. Platz: 13'000

7. Platz: 12'000

8. Platz: 11'000

9. Platz: 10'000

10. Platz: 9000

11. Platz: 8000

12. Platz: 7000

13. Platz: 6000

14. Platz: 5000

15. Platz: 4000

16. Platz: 3400

17. Platz: 3300

18. Platz: 3200

19. Platz: 3100

20. Platz: 3000

21. Platz: 2900

22. Platz: 2800

23. Platz: 2700

24. Platz: 2600

25. Platz: 2500

26. Platz: 2400

27. Platz: 2300

28. Platz: 2200

29. Platz: 2100

30. Platz: 2000 1. Platz: 100'000

Marco Odermatt (27) hat bislang 335'000 Franken eingefahren, mehr als jeder andere (2. Platz: Henrik Kristoffersen mit 154'500 Euro). 115'000 davon stammen aus den beiden Abfahrtssiegen des Nidwaldners in Gröden und Wengen und dem 2. Platz in Beaver Creek. Franjo von Allmen gewann durch seine 2. Plätze in Gröden, Bormio und Wengen 66'000 Franken, Justin Murisier (Beaver Creek) und Alexis Monney (Bormio) für ihre Abfahrtssiege je 47'000 Franken (übliches Siegerpreisgeld).

Schweizer Männer fuhren schon über 900'000 Euro ein

Heisst unter dem Strich: Die vier Abfahrts-Doppelsiege haben den Schweizern ein Gesamtpreisgeld von 274'000 Franken eingebracht. Sollten es Odermatt und Co. auch in Kitzbühel schaffen, würden sie diesen Betrag direkt um mehr als die Hälfte erhöhen.

Übrigens: In den bisherigen 20 Weltcup-Rennen haben die Schweizer Männer über 900'000 Euro eingefahren. In der nationalen Rangliste liegt Franjo von Allmen (23) mit insgesamt 120'850 Franken auf Rang 2 hinter Odermatt, gefolgt von Loïc Meillard (28), der 112'700 Franken auf sein Konto schaufeln konnte.

0:29 Nach Lauberhorn-Siegen: Bundesrätin Baume-Schneider tanzt mit Odi und von Allmen

Aufgebot für Kitzbühel Super-G und Abfahrt: Franjo von Allmen, Arnaud Boisset, Livio Hiltbrand, Marco Kohler, Loïc Meillard, Alessio Miggiano, Alexis Monney, Justin Murisier, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Lars Rösti, Christophe Torrent, Gaël Zulauf. Hinweis: Definitive Selektionen für die Speed-Rennen werden kurz vor dem Renntag getroffen. Slalom: Loïc Meillard, Daniel Yule, Tanguy Nef, Marc Rochat, Luca Aerni, Ramon Zenhäusern, Noel von Grünigen. Super-G und Abfahrt: Franjo von Allmen, Arnaud Boisset, Livio Hiltbrand, Marco Kohler, Loïc Meillard, Alessio Miggiano, Alexis Monney, Justin Murisier, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Lars Rösti, Christophe Torrent, Gaël Zulauf. Hinweis: Definitive Selektionen für die Speed-Rennen werden kurz vor dem Renntag getroffen. Slalom: Loïc Meillard, Daniel Yule, Tanguy Nef, Marc Rochat, Luca Aerni, Ramon Zenhäusern, Noel von Grünigen. Mehr