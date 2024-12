Marco Odermatt schnürt als erster Skirennfahrer in der 58-jährigen Historie des alpinen Weltcups den Doppelpack «Saslong/Gran-Risa».

Marcel W. Perren Ski-Reporter

Neben dem Schweizer Weltcup-Rekord setzt Marco Odermatt im Südtirol noch eine geschichtsträchtige Marke: Er schafft als erster das Kunststück, am selben Wochenende die Abfahrt in Gröden und den Riesen in Alta Badia zu gewinnen.

Der Österreich-Luxemburger Marc Girardelli (61) kann diese Leistung als ehemaliger Top-Allrounder und fünffacher Gesamtweltcupsieger besonders gut einschätzen. «In Alta Badia habe ich auch gewonnen, aber in Gröden habe ich in den langen Gleitabschnitten wie die meisten anderen Techniker zu viel Zeit verloren. Marco Odermatt ist seit ganz langer Zeit der erste Skirennfahrer, der die Highspeed-Passagen ähnlich gut beherrscht, wie die Passagen mit engen Kurvenradien. Er ist ein absolutes Phänomen.»

Odermatt bereits grösser als Hirscher?

Girardelli setzt seine Lobeshymne auf den dreifachen Schweizer Sportler des Jahres fort: «Ich stufe die Leistung von Marco schon jetzt höher ein, als das sportliche Lebenswerk von Rekord-Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher. Marcel hat in zwei Disziplinen dominiert, Marco ist in drei Disziplinen überragend.»

Übrigens: Kjetil Jansrud hat auch in Gröden und Alta Badia Weltcuprennen gewonnen. Aber nicht wie Odermatt innerhalb von 24 Stunden. Der Norweger siegte 2014 und 2016 auf der «Saslong» im Super-G und gewann 2015 in Alta Badia den Parallel-Riesen.