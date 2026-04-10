DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Ski
Ski: Hat Marco Odermatt seinen Erfolgshunger verloren?
«Nicht der ehrlichste Wille»
Hat Marco Odermatt seinen Erfolgshunger verloren?
Marco Odermatt spricht über Erfolgshunger und warum er in Kvitfjell zum ersten Mal in seiner Karriere keinen Bock auf ein Rennen hatte.
Publiziert: vor 48 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen