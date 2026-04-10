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«Nicht der ehrlichste Wille»
Hat Marco Odermatt seinen Erfolgshunger verloren?

Marco Odermatt spricht über Erfolgshunger und warum er in Kvitfjell zum ersten Mal in seiner Karriere keinen Bock auf ein Rennen hatte.
Publiziert: vor 48 Minuten
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