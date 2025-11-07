Atomic-Rennchef sieht Schwarz als Odermatt-Jäger
Die Österreicher wittern nach dem starken Saisonauftakt von Marco Schwarz (30) in Sölden (Rang 2 hinter Marco Odermatt) Morgenluft. Christian Höflehner, Rennchef von Atomic, wagt eine Prognose, wie «Krone» schreibt: «Wenn der Blacky ins Fahren kommt, kann sich der Odi ein bisschen wärmer anziehen.»
Die Hoffnungen unserer Ski-Rivalen nähren sich daran, dass Schwarz es im Slalom offenbar noch einmal wissen will – trotz seiner Ambitionen in den schnellen Disziplinen. «Nein, das Kapitel ist noch nicht abgeschlossen. Denn ich weiss, dass ich noch immer einen schnellen Slalomschwung habe», erklärt Schwarz .
Obs zur Jagd auf Odermatt reicht? Zuerst stellt sich für Schwarz, der 2020/21 die kleine Kristallkugel im Slalom gewann, eine ganz andere Herausforderung in den Slaloms von Levi und Gurgl. Mit einer Startnummer knapp unter 30 muss er sich in der Weltrangliste wieder nach vorne kämpfen. Doch Schwarz bleibt optimistisch: «Wenn die Form passt, kann das recht schnell wieder nach vorne gehen.» Herren-Chef Marko Pfeifer ergänzt: «Ein Top-15-Platz wäre stark. Aber Blacky überrascht uns ja immer wieder alle.»
Weltmeister dachte kurzzeitig an Rücktritt
Im letzten Dezember hat die Verletzungshexe bei Alexander Schmid (31) abermals zugeschlagen. Zum zweiten Mal innert 21 Monaten zog sich der Parallel-Weltmeister von 2023 einen Kreuzbandriss zu. «Ich habe kurzzeitig mit dem Gedanken gespielt, meine Karriere zu beenden», blickt er gegenüber Eurosport auf diese Zeit zurück.
Den Gedanken hat er aber dann doch schnell wieder verworfen. Der Grund: «Ich wollte Olympia noch im europäischen Raum erleben.» Mit Mailand/Cortina (It) finden die Olympischen Spiele erstmals seit Turin 2006 wieder in Europa statt.
Im Gegensatz zum ersten Kreuzbandriss hat sich der deutsche Technik-Spezialist diesesMal mehr Zeit gelassen. Sogar einen Verzicht auf den Start im Sölden-Riesenslalom hat Schmid in Erwägung gezogen. Letztlich hat er sein Comeback gegeben – und mit Platz 27 vier Weltcup-Punkte geholt. Ein Resultat, mit dem Schmid mehr als zufrieden ist.
Positive Schneekontrolle in Levi
Gute Nachrichten aus dem hohen Norden. Wie die FIS mitteilt, steht den ersten Slaloms in diesem Winter nichts mehr im Weg. Die Schneekontrolle in Levi (Fi) ist positiv ausgefallen.
Die Rennen in Lappland finden am übernächsten Wochenende statt. Die Frauen bestreiten ihren Slalom am Samstag (15. November) und die Männer am Sonntag (16. November).
Saisonende für Clarisse Brèche
Hiobsbotschaft aus dem französischen Ski-Team: Wie der französische Skiverband meldet, ist Clarisse Brèche (24) beim Riesenslalom-Training im Südtiroler Schnalstal gestürzt. Dabei hat sich die Frau aus Courchevel einen Kreuzbandriss am linken Knie zugezogen. Trotz baldiger Operation fällt sie damit für die gesamte Olympiasaison aus.
Brèche ist auf Weltcup-Stufe in den beiden technischen Disziplinen aktiv und ist im Slalom im vergangenen Winter zwei Mal in die Top 15 gefahren. Bereits im letzten Februar hat sie sich an der WM in Saalbach-Hinterglemm das Kreuzband gerissen, damals im rechten Knie. Für den Saisonstart in Sölden ist sie vom französischen Verband deshalb nicht selektioniert worden.
Knieprobleme! ÖSV-Abfahrer verpasst Weltcup-Auftakt
Bitterer Rückschlag für den ÖSV-Abfahrer Stefan Rieser: Der 28-jährige Salzburger muss sich erneut einer Knie-Operation unterziehen lassen und verpasst damit das Trainingslager in Copper Mountain sowie den Weltcup-Auftakt in Beaver Creek Anfang Dezember.
Eine hartnäckige Meniskusverletzung im linken Knie, die bereits im Vorjahr Probleme machte, ist über den Sommer nicht ganz verheilt. Im Gegenteil: Der Meniskus ist im Herbst-Trainingslager in Chile noch weiter eingerissen.
Rieser hofft nun auf ein Comeback in Gröden Mitte Dezember. Zuvor will er sich über den Europacup in Santa Caterina für das Weltcup-Team empfehlen. «Ich nehme nicht an, dass sie jemanden mitnehmen, der noch kein Rennen bestritten hat», erklärt Rieser der «Sport Heute».
Odermatt gönnt sich Auszeit in Griechenland
Nach seinem Auftaktsieg in Sölden gönnte sich Marco Odermatt (28) eine kurze Auszeit in Griechenland. Auf Instagram schrieb der Nidwaldner: «Kurze Pause, bevor die Saison so richtig startet.»
Passend zur Olympiasaison zeigte sich der Ski-Star im geschichtsträchtigen «Panathinaiko-Stadion» in Athen – jenem Ort, an dem 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattfanden. Odermatt kommentierte die Bilder mit einem Augenzwinkern: «Lass es ein gutes Omen sein.»
Auch etwas Meeresluft schnupperte der Olympiasieger von 2022. Die Temperaturen luden aber offenbar nicht zum Baden ein. Auf dem letzten Bild zeigt sich Odermatt im Pullover am Strand.
Ski-Queen wechselt die Sportart
Lindsey Vonn (41) verkündet in der US-Show «Today» lustige Neuigkeiten über ihre Zukunft. Nach den Olympischen Spielen 2026 – einer der Hauptgründe für Vonns Rückkehr aus dem Ruhestand– möchte sich die US-Amerikanerin dem Rodeo widmen.
In den sozialen Medien posierte die Olympiasiegerin von 2010 bereits mehrfach im Rodeo-Stil mit Cowboyhüten. «Ich denke, Rodeo könnte mein nächstes grosses Abenteuer werden», sagt sie in der Show.
Hier gibts mehr zu Lindsey Vonns «Cowgirl-Ära».
Pinturault kritisiert die FIS heftig
Alexis Pinturault (34) sorgt bei einem Medientermin seines Ausrüsters Head mit heftiger Kritik gegenüber dem Internationalen Skiverband FIS für Aufmerksamkeit. «Seit 20 Jahren gibt es keine echten Verbesserungen», bemängelt er die Sicherheit im Ski-Zirkus. Damit wesentliche Änderungen passieren würden, müsse es einen «Tsunami im FIS-Vorstand» geben.
Der Franzose feiert am Sonntag beim Saisonauftakt in Sölden (Ö) seine Rückkehr in den Weltcup. Er hatte sich im Super G von Kitzbühel (Ö) zu Beginn dieses Jahres einen Bruch am inneren Schienbeinplateau im rechten Knie sowie eine Verletzung am Innenmeniskus zugezogen. Pinturaults Ziel für diesen Winter: «Ich versuche mein Bestes, um wieder konkurrenzfähig zu sein.»
Brignone gewinnt den «Skieur d'Or»
Nach ihrer herausragenden letzten Saison ist Federica Brignone mit dem "Skieur d'Or" ausgezeichnet worden. Die 35-Jährige gewinnt den Preis zum zweiten Mal nach 2020 und folgt auf Marco Odermatt.
Mit zehn Rennsiegen in drei verschiedenen Disziplinen sicherte sich Brignone in der vergangenen Saison den Gesamtweltcup. Dazu gewann die Italienerin die kleine Kristallkugel in den Disziplinen Abfahrt und Riesenslalom - in der Wertung des Super-G blieb sie knapp hinter Lara Gut-Behrami.
Brignones überragende Saison hatte allerdings ein bitteres Ende: An den italienischen Meisterschaften zog sie sich einen doppelten Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss zu. Sie wird daher mindestens den Grossteil der neuen Saison verpassen. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen im eigenen Land ist ungewiss.
Die Auszeichnung vergibt die internationale Skijournalisten-Vereinigung seit 1963. Zu den Preisträgern der letzten zehn Jahre gehörte aus dem Schweizer Team einzig Marco Odermatt (2022 und 2024).
Ledecka bei Olympia-Abfahrt nicht am Start
Multitalent Ester Ledecka (30) hat ihre Olympia-Entscheidung getroffen: Sie wird beim Snowboard-Parallel-Riesenslalom in Livigno an den Start gehen – und verzichtet damit auf die Ski-Abfahrt in Cortina. Beide Wettkämpfe finden am selben Tag, dem 8. Februar, fast zeitgleich statt. Ledecka gab zu, dass ihr die Entscheidung schwergefallen sei. Sie habe deswegen, wie sie unter anderem von «Eurosport» zitiert wird, «ein paar Mal geweint».
Vom nächsten Olympia-Doppel-Erfolg darf Ledecka aber trotzdem träumen: Im Super-G am 12. Februar wird sie ebenfalls antreten – und könnte damit an ihr legendäres Doppelgold von 2018 anknüpfen.
Shiffrin präsentiert eigenes Logo
Sport-Superstars wie Roger Federer (44) oder Cristiano Ronaldo (40) haben schon seit vielen Jahren ihr eigenes Logo, bestehend aus ihren Initialen (RF bzw. CR7). Jetzt macht es ihnen Mikaela Shiffrin (30) gleich. Auf ihren Sozialen Netzwerken präsentiert die US-Amerikanerin ihr Logo «MS».«Eine Marke für jeden Moment, der mich geformt hat», so der Slogan dazu. Zum Beitrag schreibt die fünffache Gesamtweltcupsiegerin und achtfache Weltmeisterin: «Mein Logo. Meine Identität.»