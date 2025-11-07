21:14 Uhr

Atomic-Rennchef sieht Schwarz als Odermatt-Jäger

Die Österreicher wittern nach dem starken Saisonauftakt von Marco Schwarz (30) in Sölden (Rang 2 hinter Marco Odermatt) Morgenluft. Christian Höflehner, Rennchef von Atomic, wagt eine Prognose, wie «Krone» schreibt: «Wenn der Blacky ins Fahren kommt, kann sich der Odi ein bisschen wärmer anziehen.»

Die Hoffnungen unserer Ski-Rivalen nähren sich daran, dass Schwarz es im Slalom offenbar noch einmal wissen will – trotz seiner Ambitionen in den schnellen Disziplinen. «Nein, das Kapitel ist noch nicht abgeschlossen. Denn ich weiss, dass ich noch immer einen schnellen Slalomschwung habe», erklärt Schwarz .

Obs zur Jagd auf Odermatt reicht? Zuerst stellt sich für Schwarz, der 2020/21 die kleine Kristallkugel im Slalom gewann, eine ganz andere Herausforderung in den Slaloms von Levi und Gurgl. Mit einer Startnummer knapp unter 30 muss er sich in der Weltrangliste wieder nach vorne kämpfen. Doch Schwarz bleibt optimistisch: «Wenn die Form passt, kann das recht schnell wieder nach vorne gehen.» Herren-Chef Marko Pfeifer ergänzt: «Ein Top-15-Platz wäre stark. Aber Blacky überrascht uns ja immer wieder alle.»