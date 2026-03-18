Ski-Exotin erklärt Rücktritt

Nach 101 Weltcuprennen ist Schluss. Die Japanerin Asa Ando erklärt mit 29 Jahren ihren Rücktritt vom Skisport. «Es gab viele grossartige Momente, aber auch viele Herausforderungen – vor allem in den letzten Jahren, sowohl mental als auch körperlich», schreibt Ando auf Instagram. Und fügt an: «Dennoch hat es mir alles bedeutet, meinen Träumen weiter nachgehen zu können und im Weltcup zu fahren.»

Als Japanerin gehörte Ando zu den Exotinnen im Ski-Weltcup. Ihr Bestresultat erreichte die Technikspezialistin im Dezember 2020 mit Rang 15 im Semmering-Slalom. Insgesamt fuhr Ando 26-mal in die Punkte. Aus dem Weltcup verabschiedet sie sich mit Platz 24 in Are (Sd).

«Um die Welt zu reisen und diese Reise mit Athleten aus so vielen verschiedenen Ländern zu teilen, hat mir Erfahrungen und Freundschaften beschert, die ich für den Rest meines Lebens in Ehren halten werde», blickt sie auf ihre Karriere zurück. Und betont, ohne die Unterstützung aus ihrem Umfeld und von ihren Trainern hätte sie das nie geschafft. Wie es für Ando weitergeht, lässt sie offen. Nur so viel verrät sie: «Von nun an werde ich alle Sportlerinnen anfeuern.»