Zwei Monate nach ihrem Sturz in St. Moritz GR gibt Michelle Gisin (32) ein Update: Knie, Wirbelsäule, Hand – ihre Genesung schreitet voran. Ob sie wieder Rennen fährt, ist noch ungewiss.

Darum gehts Michelle Gisin spricht über ihre Genesung nach dem Sturz in St. Moritz

Gefährliche Halswirbelverletzung hätte zu Querschnittlähmung führen können

32-jährige Doppel-Olympiasiegerin hofft auf Teilnahme an Heim-WM 2027 in Crans-Montana Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mathias Germann Reporter Sport

Zwei Monate nach ihrem heftigen Sturz in St. Moritz GR meldet sich Michelle Gisin (32) erstmals zu Wort. Sie berichtet: «Alle drei Baustellen gehen sehr gut vorwärts.» Und meint das linke Knie, die Halswirbelsäule und das rechte Handgelenk.

Der zweifachen Kombi-Olympiasiegerin (2018, 2022) ist bewusst, dass sie sehr viel Glück im Unglück hatte. Die Verletzung an der Halswirbelsäule, eine instabile Fraktur, sei sehr gefährlich gewesen. «Die Ärzte sagten mir, dass es wahnsinnig knapp war. Ich hätte querschnittgelähmt sein können. Und eine Lähmung auf dieser Höhe – diese Vorstellung fuhr mir brutal ein.»

Ob Gisin jemals wieder Rennen fahren wird, lässt sie offen – so wie Lara Gut-Behrami (35). «Bis ich wieder auf den Ski bin, bleibe ich Athletin. Erst danach werde ich entscheiden. Ich habe alle Möglichkeiten, um wieder vollständig gesund zu werden – dafür bin ich sehr dankbar.»

Gisin wird bald heiraten

Reha, Therapien, Muskelaufbau – Gisins Alltag bleibt prall gefüllt. «Ich will wieder fit werden. Und versuche, die Heim-WM 2027 in Crans-Montana als Motivation zu sehen. Aber ob ich dann wirklich dabei sein werde, ist völlig offen. Ich weiss, dass mein Weg noch lang ist.»

Sicher ist: Gisin wird ihrem Verlobten Luca de Aliprandini (35, It) bei Olympia alle Daumen drücken. «Ich freue mich darauf, die Winterspiele daheim zu verfolgen.»

Trübsal will die Engelbergerin nicht blasen, im Gegenteil. «Ich stecke mir aktuell viele Zwischenziele. Und irgendwann werde ich mit Luca in die Ferien fahren. Und dann heiraten wir im Sommer ja auch noch», sagt sie schmunzelnd.