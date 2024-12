Nächster Sturz in Bormio Caviezel bleibt mit Ski am Tor hängen

Gino Caviezel stürzt beim Super-G in Bormio (It). Mit der Startnummer 1 baut der Bündner vor dem San-Pietro-Sprung viel Tempo auf, fädelt mit dem Aussenski am Tor ein und rutscht den Hang hinunter. Dort muss er lange behandelt werden.