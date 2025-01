1/4 Tereza Nova (hier in Cortina d'Ampezzo) liegt immer noch im künstlichen Koma. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Tereza Nova erlitt schwere Kopfverletzung bei Sturz in Garmisch-Partenkirchen

Tschechische Skifahrerin liegt im künstlichen Koma, Zustand stabil

Nova wird am 6. Februar 27 Jahre alt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Cédric Heeb Redaktor Sport

In Garmisch-Partenkirchen kam es vergangene Woche zu einigen Stürzen. Nina Ortlieb (28, Ö) brach sich in der Abfahrt den Unterschenkel, die Schweizerin Stephanie Jenal (26) hatte sich am Tag zuvor im 2. Training die Patellasehne im linken Knie gerissen. Am übelsten hatte es gleichentags aber Tereza Nova erwischt.

Die Tschechin war in einem flachen Abschnitt zu Fall gekommen, heftig mit dem Kopf auf die Piste geknallt und in die Netze geschlittert. Umgehend wurde ins Spital geflogen, wo eine Gehirnblutung festgestellt wurde. Am Samstag folgte eine Operation, Nova wurde anschliessend ins künstliche Koma versetzt. In diesem liegt sie nach wie vor.

«Ich bin bei ihr und besuche sie jeden Tag», wird ihr Freund und Ex-Skirennfahrer Ondrej Berndt (36) in der tschechischen Zeitung «Blesk» zitiert. «Die Situation ist die gleiche wie am Samstag. Sie ist stabil.» Wie lange seine Freundin noch im Koma bleibt, ist nicht klar. Der tschechische Verband teilte am Samstag bereits mit, dass es so lange dauern wird, «wie es die Ärzte für notwendig halten».

Berndt wird bis dahin nicht von ihrer Seite weichen: «Ich hoffe, dass sie bald ihre Augen öffnet.» Er hofft auch, dass sie ihren Geburtstag bei Bewusstsein erleben wird, am 6. Februar wird die Speedspezialistin, die im Weltcup bislang noch nie in die Punkte fahren konnte, 27 Jahre alt.