Marcel W. Perren Ski-Reporter

Die Gebrüder Delio (27) und Florian Kunz (25) wurden im Berner Oberland lange in einem Atemzug mit Franjo von Allmen genannt. Bis Oktober 2022 befinden sich die Diemtigtaler sportlich auf einem ähnlich guten Weg wie Franjo von Allmen aus Boltigen BE.

Mit herausragenden Ergebnissen bei FIS-Rennen haben die Kunz-«Büeblä» den Sprung ins Swiss-Ski-Kader geschafft. Doch dann haben die Brüder am selben Tag vom Arzt eine Diagnose erhalten, die ihr Leben für längere Zeit auf den Kopf gestellt hat. Florian war an Hodenkrebs erkrankt, Delio hatte eine Thrombose am Arm und ein besorgniserregendes Blutbild.

Zu allem Übel ist beim Allrounder dann auch noch eine Blinddarmentzündung dazugekommen. «Aber weil ich aufgrund der Thrombose derart viel Blutverdünner zu mir nehmen musste, war mein Blut anfänglich zu dünn für eine Operation. Ich habe deshalb zur Überbrückung fünf verschiedene Antibiotika ausprobiert. Dummerweise hat das nichts genützt, ich bin vor lauter Schmerzen fast draufgegangen.»

Der nächste Hammer

Es dauerte zwei Wochen, bis Delio endlich operiert werden konnte. Nach diesem Eingriff ging es ihm während Monaten mies. «Ich habe in kürzester Zeit 20 Kilo verloren und fühlte mich nur noch wie ein Schluck Tee!»

Richtig schlecht ging es in dieser Phase auch Florian, dessen Krebs sich als äusserst aggressiv entpuppte. «Weil sich bereits Ableger in der Bauchregion gebildet hatten, musste ich Ende November 2022 mit der Chemotherapie beginnen.»

Das Schöne an dieser Geschichte: Im Winter 2023/24 waren die Kunz-Brüder wieder fit genug, um Skirennen auf FIS- und Europacup-Stufe zu bestreiten. Doch im Frühling 2025 kam der nächste Hammer: Delio und Florian wurden mangels guter Ergebnisse aus dem Swiss-Ski-Kader gestrichen.

Die grosse Chance

Für beide war aber sofort klar, dass sie auf eigene Rechnung weiterkämpfen. Und das könnte sich für einen der beiden schon bald bezahlt machen. Während sich Florian im Europacup viermal in den Top 30 klassierte, fuhr Delio beim Europacup-Super-G in Oppdal mit seinem zweiten Rang «Big Points» ein. Somit liegt er in der Disziplinen-Gesamtwertung auf Platz 16.

Für die Rückkehr in das Swiss-Ski-Kader benötigt der Stöckli-Pilot in der Gesamtwertung einen Top-15-Rang. Die Chance dazu bekommt er nächste Woche in Saalbach auf der Piste, wo sein Kumpel Franjo von Allmen im letzten Jahr Abfahrtsweltmeister wurde. «Weil Florian und ich den ganzen Sommer zusammen mit Franjo Kraft und Ausdauer trainieren, stellen seine Erfolge auch für uns einen zusätzlichen Antrieb dar», sagt Delio.