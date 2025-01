Der Dudelsack gehört zu Didier Plaschys Lieblingsinstrumenten. Und er kann ihn selber ganz gut spielen. 2001 verpasste der heutige SRF-Kommentator zwar den zweiten Slalom-Lauf in Kitzbühel um vier Hundertstel. Im Ziel überraschte ihn aber ein schottischer Dudelsackbläser mit einem Ständchen. «Er heisst Spud und spielt sackstark. Sogar bei der Hochzeit von Madonna ist er aufgetreten», berichtete der Oberwalliser damals begeistert. Der Schotte wollte auch unbedingt auf ein Foto mit Plaschy.

Dominik Hasek

«Ohne ihn wäre das nie möglich gewesen», lautete die einhellige Meinung der Tschechen über Dominik Hasek. Ihr Goalie hatte sie 1998 in Nagano beim 1:0 gegen Russland im Olympiafinal zu Gold gehext. Mit Detroit gewann Hasel zweimal den Stanley Cup, machte insgesamt 735 NHL-Spiele. Am Mittwoch feiert er den 60. Geburtstag.

Am meisten Slalom-Podestplätze im Weltcup

1 Ingemar Stenmark (68): 81 Podestplätze

40 Siege, 29 x Rang 2 und 12 x Rang 3.

Wer denn sonst? Natürlich hält Ingemar Stenmark bei den Slalom-Podestplätzen den Rekord. Auch in Sachen Weltcupsiegen kann ihm bei den Männern keiner das Wasser reichen. Da führt er mit total 86 Siegen vor Hirscher mit 67.

2 Marcel Hirscher (35): 65 Podestplätze

32 Siege, 24 x Rang 2 und 9 x Rang 3.

Ein Kreuzbandriss beendete Anfang Dezember die Combacksaison von Hirscher frühzeitig. Seinen ersten Slalom-Podestplatz feierte der Salzburger übrigens im März 2008 in Kranjska Gora, den 65. und letzten im März 2019 auch in Kranjska Gora.



3 Alberto Tomba (58): 57 Podestplätze

35 Siege, 15 x Rang 2 und 7 x Rang 3.

Tomba ist Italiens Nationalheld, Frauenschwarm, mit allen Wassern gewaschen und eine Ski-Legende. Dreimal Olympiagold in den beiden technischen Disziplinen Slalom (1x) und Riesenslalom (2x) – das schaffte nur «Tomba la Bomba».



4 Henrik Kristoffersen (30): 56 Podestplätze

24 Siege, 16 x Rang 2 und 16 x Rang 3.

Der Norweger ist der einzige noch aktive Slalomfahrer dieser Top 5. In vier der bisher sieben Slaloms dieses Winters stand Kristoffersen schon auf dem Podest. Fünf stehen noch aus. Holt er Tomba heute schon beim Slalom in Kitzbühel ein?



5 Mario Matt (45): 40 Podestplätze

14 Siege, 11 x Rang 2 und 15 x Rang 3.

Der Vorarlberger Olympiasieger Mario und seine Brüder stammen aus einer überaus erfolgreichen Ski-Familie. Michael gewann Olympia-Teamgold und WM-Silber im Slalom, Andreas Olympia-Silber und WM-Gold im Skicross.

2,044 Millionen Arbeitsstunden

mussten deutsche Polizisten in der Saison 2023/24 für die 993 Spiele in der Bundesliga der 2. und der 3. Liga leisten. Bis 250 Polizisten sind bei einem Spiel im Normalfall im Einsatz. Bei einem Hochrisikospiel können es auch mal bis 1500 sein. Diese Zahl hat die zentrale Informationsstelle für Sporteinsätze veröffentlicht.

