Ski-Ass zeigt harten Weg zurück nach böser Verletzung

Kurz zusammengefasst Valerie Grenier ist nach schwerem Sturz zurück auf Ski

Sie dokumentierte ihren Weg zurück auf Instagram

Acht Monate nach ihrem schweren Sturz in Cortina d'Ampezzo ist die kanadische Skirennfahrerin Valerie Grenier zurück auf den Ski.

Die 27-Jährige hatte sich im Januar einen Kreuzband- und Meniskusriss sowie einen gebrochenen Oberarm und Bänderrisse in der Schulter zugezogen, wie berichtete.

Nach mehreren Operationen und intensivem Training konnte Grenier nun endlich wieder ihre ersten Schwünge im Schnee ziehen. In einem Instagram-Video dokumentierte sie ihren beschwerlichen Weg zurück und schrieb dazu: «Endlich wieder auf Ski. Auf geht's in die Comebacksaison. Danke an alle, die ein Teil dieser Reise waren.»

Die Kanadierin, die bereits Bronze im Teamwettbewerb bei der WM 2023 in Meribel und zwei Weltcup-Siege in ihrer Karriere feiern konnte, blickt nun voller Vorfreude auf die kommende Saison. Ein Höhepunkt wird dabei sicherlich die Weltmeisterschaft in Saalbach sein, bei der Grenier nach ihrer langen Verletzungspause wieder voll angreifen will.

