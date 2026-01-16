SRG gibt neues Datum für die Sports Awards bekannt

Wegen der Brandkatastrophe in Crans-Montana wurde die Sport-Gala Anfang Januar abgesagt. Nun hat die SRG ein neues Datum gefunden, die Sports Awards finden am 29. März statt.

Am 4. Januar hätten die besten Sportlerinnen und Sportler unseres Landes bei den Sports Awards geehrt werden sollen. Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS in der Silvesternacht haben die Organisatoren entschieden, die Gala abzusagen. Unter anderem «aus Respekt vor den Opfern» wurde dieser Entscheid gefällt.

2:20 Feuer-Hölle in Bar: So kam es zum Drama in Crans-Montana

Nun hat die Schweizer Radio- und Fernsehgesellschaft SRG ein neues Datum für die Gala gefunden. Wie sie mitteilt, finden die Sports Awards am Sonntag, 29. März statt. Wie es weiter heisst, findet die Gala in gewohntem Rahmen statt. Auch an der für die Wahlen relevante Zeitspanne (1. November 2024 bis 31. Oktober 2025) ändert sich mit dem neuen Datum nichts. Die Livesendung wird ab 20.05 Uhr auf SRF1, RTS2, und RSI LA 2 ausgestrahlt.

Gala wurde noch nie komplett abgesagt

«Es war uns ein Anliegen, dass wir die Sports Awards 2025 verschieben und nicht komplett absagen müssen», wird Roger Mägerle, Leiter SRF Sport und Business Unit Sport SRG, bei SRF zitiert. «Wir möchten allen Nominierten eine entsprechende Bühne bieten, denn sie haben in der relevanten Zeitspanne unglaubliche Leistungen vollbracht.»

Seit 1950 werden traditionell die besten Schweizer Sportlerinnen und Sportler des Jahres ausgezeichnet. Eine vollständige Absage der Gala gab es bisher nie. 2020 fand die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie in angepasster Form als Spezial unter dem Motto «Das Beste aus 70 Jahren» statt.

Der Grund, dass die Preisverleihung nun erst Ende März über die Bühne geht, liegt am dichten Sportkalender. Der Zeitpunkt sei deswegen praktisch alternativlos gewesen.

1:14 Odermatt nach Sieg: «Grösster Award, den ein Schweizer Sportler haben kann»