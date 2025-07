1/2 Bei der ersten Abfahrt vom letzten Weltcup-Winter hat Justin Murisier seinen grössten Erfolg eingefahren. Foto: Getty Images

Publiziert: 09:15 Uhr

Justin Murisier hält im Swiss-Ski-Team einen schmerzhaften Rekord. Der Walliser musste in 15 Jahren zehn Operationen über sich ergehen lassen. Nach sechs Eingriffen am Knie und zwei an der Schulter wurde der 33-Jährige am 27. Mai zum zweiten Mal wegen eines Bandscheibenvorfalls in den OP-Saal geschoben werden.

Die jüngste Verletzung hat dem Speed-Spezialisten, welcher am 6. Dezember 2024 in heroischer Manier die Abfahrt auf der berüchtigten «Birds of Prey» in Beaver Creek gewonnen hat, besonders heftig zugesetzt.