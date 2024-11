Nella Korpio ist in den letzten Zügen der Saisonvorbereitung. Da kehren Rückenbeschwerden zurück. Und lassen nicht zu, dass sie weiter Ski fährt. Mit erst 25 Jahren muss sie ihre Karriere beenden.

1/4 Fährt künftig keine Slaloms mehr: Nella Korpio. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Nella Korpio muss mit 25 Jahren ihre Ski-Karriere beenden

Rückenprobleme zwingen die Finnin zu diesem Schritt

In 15 Weltcuprennen erreichte sie viermal die Top 30 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Heimrennen sind für die Ski-Asse immer ganz besonders. Auch Nella Korpio hatte sich darauf gefreut, am Samstag in Levi den Slalom zu bestreiten. Doch dazu kommt es nun nicht. Wie die Finnin auf Social Media mitteilt, beendet sie ihre Karriere per sofort. Und das mit erst 25 Jahren.

«Danke, ich bin fertig», beginnt Korpio ihr emotionales Posting. «Montag war der Tag, an dem ich aufhörte, Skifahrerin zu sein. Am Sonntag war ich noch eine Athletin, die sich auf die Eröffnung der WM-Saison vorbereitete, und jetzt bin ich im Ruhestand.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die letzten 18 Jahre hat sich alles um den Skisport gedreht, nun zwingt ihr Körper sie zum Rücktritt. Vor drei Wochen habe noch nichts auf ein abruptes Karriereende hingedeutet. Wie Korpio schreibt, habt sie sich so stark gefühlt wie seit fünf Jahren nicht mehr.

«Mit dieser Entscheidung im Reinen»

Doch dann erleidet sie einen gesundheitlichen Rückschlag. Altbekannte, nicht näher erläuterte Rückenprobleme sind letzte Woche wieder ausgebrochen. «Schon bald wurde mir klar, dass mein Rücken das Training oder den Wettkampf nicht auf dem Niveau bewältigen kann, das ich mir wünsche», sagt sie gegenüber skisport.fi.

Trotz Ruhepause und lockerem Training blieb der Zustand ihres Rückens schlecht. «Ich kann mit den Schmerzen umgehen, aber die neuen Beschwerden haben die Funktionsfähigkeit der Beine und Hüften zu sehr beeinträchtigt», so Koprio. Innert kurzer Zeit fällt der Rücktrittsentscheid.

«Ich bin mit dieser Entscheidung im Reinen, ohne Drama», schreibt sie auf Instagram. Insgesamt bestritt die Slalom-Spezialistin 15 Weltcuprennen, viermal fuhr sie in die Top 30. Ihr Bestresultat: Platz 20. «Skifahren war ein wichtiger Teil meines Lebens», schreibt Korpio am Ende ihres Statements. «Ich habe alles gegeben, um die perfekten, schnellen Schwünge zu fahren. Ich bereue nichts davon.»

1:03 Slalom-Auftakt in Levi: Schweizer Ski-Ass zeigt Video von pickelharter Eis-Piste