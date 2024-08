«Man hat das auch am Leuchten in seinen Augen gesehen»

1/5 Marco Schwarz absolviert in Oslo erstmals wieder ein Training auf den Ski. (Archivbild)

Am 28. Dezember 2023 stürzte Marco Schwarz (28) bei der Abfahrt in Bormio (IT) und verletzt sich schwer am Knie. Das Kreuzband und der Innenmeniskus waren futsch – die Saison und das Duell mit Marco Odermatt (26) ebenso.

Sieben Monate danach steht Schwarz wieder auf den Ski. In Europas grösster Ski-Halle in Oslo wagt Schwarz am Dienstag wieder erste Schwünge. «Es fühlt sich gewaltig an. Dafür habe ich sieben Monate sehr hart gearbeitet», lässt er sich danach auf der Website des österreichischen Ski-Verbands zitieren.

«Für Marco war das ein sehr wichtiger Tag, und man hat das auch am Leuchten in seinen Augen gesehen. Es ist alles super verlaufen, und wir haben in erster Linie an den Basics gearbeitet», freut sich auch sein Trainer Martin Kroisleitner (45) nach der ersten absolvierten Schnee-Einheit in der norwegischen Hauptstadt.

Ist er beim Saisonauftakt dabei?

An ein Training mit Stangen ist derzeit noch nicht zu denken, Schwarz wolle Schritt für Schritt an seinem Comeback arbeiten. Sein Ziel für die nächsten Wochen hat sich Schwarz aber bereits gesteckt: «Mein Ziel ist, am Ende des Trainingslagers in Chile wieder normal ins Training einzusteigen.»

Wann Schwarz wieder Rennen fahren wird, ist noch nicht klar. Ein erstes Ziel hatte er bereits Anfang Juli herausgegeben: beim Saisonauftakt in Sölden (Ö) dabei sein. Überstürzen wolle er aber nichts. Nach seinen ersten Schwüngen im Schnee hält sich der 28-Jährige dementsprechend zurück. «Wann es wieder rennmässig möglich ist, muss man sich anschauen», so Schwarz.