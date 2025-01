Linus Strasser früh an der Reihe

Das deutsche Team hat heute wieder vier Fahrer mit dabei. Den Auftakt macht Linus Strasser mit der Startnummer drei. Der Flutlicht-Profi ist aber auch der einzige deutsche Fahrer, den wir unter den ersten 30 sehen. Anton Tremmel (44), Adrian Meisen (62) und Fabian Himmelsbach (69) folgen erst deutlich weiter hinten. Für Himmelsbach ist es der erste Weltcup-Einsatz in dieser Saison. Am Sonntag konnte er sich beim FIS-Rennen in Berchtesgaden den Sieg im Slalom sichern. Der Fokus von Adrian Meisen dürfte nach sieben Ausscheidern in den letzten sieben Weltcup-Slaloms heute sicher darauf liegen, im Optimalfall zwei Läufe nach unten zu bringen.