Lastet seit 53 Jahren Titelverteidiger-Fluch schlägt bei Odermatt zu

Marco Odermatt geht als Titelverteidiger und Topfavorit in den WM-Riesenslalom. Am Ende steht er ohne Medaille da. Wie viele Schweizer vor ihm, schafft es auch der Ausnahmekönner nicht, zweimal in Folge WM-Gold zu holen.

Publiziert: vor 27 Minuten | Aktualisiert: vor 7 Minuten