Gut-Behramis Kugel-Konkurrentin muss vorlegen

Gut-Behrami mit nächstem Schritt Richtung Kugel?

Drei Super-Gs sind mit dem heutigen Rennen in dieser Saison noch ausstehend. Aktuell führt Lara Gut-Behrami in der Disziplinenwertung 55 Punkte vor Federica Brignone und 159 vor Sofia Goggia (Startnummer 8). Kann sie ihren Vorsprung weiter ausbauen oder machts Brignone noch einmal richtig spannend? Im Rennen muss die Italienerin vorlegen, sie startet mit der Nummer 10. Gut-Behrami trägt die 13. Damit ist sie die zweite Schweizerin, die sich aus dem Starthäuschen katapultieren wird. Als erstes ist die Reihe an Michelle Gisin (Nummer 5). Unmittelbar nach Gut-Behrami startet mit Corinne Suter (Nummer 14) die nächste Teamkollegin.

Insgesamt schickt Swiss-Ski sieben Athleltinnen an den Start. Das sind die Nummern der weiteren Schweizerinnen: 27 Joana Hählen, 29 Malorie Blanc, 34 Priska Ming-Nufer, 35 Janine Schmitt