Schweizer Duo startet spät in Topgruppe

Swiss-Ski schickt in Norwegen neun Athletinnen an den Start. Lara Gut-Behrami und Corinne Suter starten unmittelbar nacheinander mit den Nummern 13 und 14. Damit schliessen sie die Topgruppe beinahe ab, nach ihnen ist aus dieser nur noch Sofia Goggia (Nummer 15) an der Reihe.

Die weiteren Schweizerinnen: 22 Delia Durrer, 23 Malorie Blanc, 28 Joana Hählen, 29 Michelle Gisin, 30 Priska Ming-Nufer, 43 Janine Schmitt, 49 Livia Rossi