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Ski
SkI: Dörig legt beim SM-Slalom eine heftige Bauchlandung hin
Kurz vor der Ziellinie
Dörig stürzt beim SM-Slalom heftig auf den Bauch
Heftiger Sturz von Sarina Dörig beim 1. Lauf des Slaloms bei den Schweizer Meisterschaften.
Publiziert: 10:26 Uhr
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