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Kurz vor der Ziellinie
Dörig stürzt beim SM-Slalom heftig auf den Bauch

Heftiger Sturz von Sarina Dörig beim 1. Lauf des Slaloms bei den Schweizer Meisterschaften.
Publiziert: 10:26 Uhr
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