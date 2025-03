Anton Grammel (GER)

Anton Grammel hat immer wieder Rutschphasen in seinen Schwüngen, wodurch er nicht nur an Geschwindigkeit verliert, sondern auch mehr Meter absolvieren muss. Bei jeder Zwischenzeit steigt sein Rückstand an, ehe er mit etwa zwei Sekunden im Ziel ankommt. Das bedeutet erst einmal Rang 21.