Die Junioren-Ski-WM im norwegischen Narvik startet im Chaos. Nach dem Abbruch des ersten Abfahrtstrainings fällt auch die zweite Einheit aus. Damit steht plötzlich sogar zur Diskussion, Training und Rennen am selben Tag durchzuführen.

Der Auftakt zu den alpinen Ski-Juniorenweltmeisterschaften in Narvik (No) läuft bislang überhaupt nicht nach Plan. Einen Tag vor den eröffnenden Abfahrtsrennen der Frauen und Männer steht noch kein einziges vollständiges Training zu Buche, denn sowohl am Donnerstag als auch am Freitag kam es zu Problemen.

Beim ersten angesetzten Abfahrtstraining am Donnerstag stürzte Lina Gustafsson (18) heftig. Die Schwedin, die mit der Startnummer 3 unterwegs war, krachte in die A-Netze und musste danach mit dem Schlitten geborgen werden. Daraufhin sah sich die Jury gezwungen, das Training abzubrechen. Die Piste sei zu weich und damit zu gefährlich gewesen. Auch das anschliessend geplante Training der Männer wurde deshalb gestrichen.

Am Freitag hofften die Organisatoren auf bessere Bedingungen – doch auch daraus wurde nichts. Starker Wind verhinderte zunächst den Betrieb der Lifte, später folgte wieder die offizielle Absage der beiden Trainingsläufe.

Werden die Rennen trotzdem am Samstag durchgeführt?

Damit rückt nun eine ungewöhnliche Notlösung in den Fokus. Die Organisatoren schliessen nicht aus, dass am Samstag zunächst sowohl für die Frauen als auch die Männer ein Abfahrtstraining stattfindet und danach direkt die beiden Rennen. Eine Entscheidung darüber soll am späteren Freitagnachmittag fallen. Die Prognosen bleiben allerdings durchzogen: Auch für Samstag sind weiterhin stürmischer Wind, Wolken und zeitweise Niederschläge angesagt.

Training und Rennen am selben Tag sind im alpinen Skisport zwar grundsätzlich möglich, kommen aber nur in Ausnahmefällen vor. Laut Reglement des internationalen Skiverbands FIS muss vor einer Abfahrt jeder Athlet mindestens einen offiziellen Trainingslauf gestartet haben, um überhaupt im Rennen antreten zu dürfen.

Wie auch in Narvik geplant, verteilen sich diese Trainings auch aus Sicherheitsgründen auf mehrere Tage vor der Abfahrt. Wenn Trainings jedoch wegen schlechten Wetters oder anderen Problemen ausfallen, erlaubt das Reglement als Notlösung einen Trainingslauf am Morgen des Renntags.