1/2 Arnaud Boisset beendet die Saison vorzeitig, weil sein Körper nach einer Verletzung mehr Zeit brauche. Foto: Sven Thomann

Auf einen Blick Arnaud Boisset beendet die Weltcup-Saison vorzeitig nach Sturz

Boisset stürzte im Dezember in Beaver Creek

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Arnaud Boisset beendet die Weltcup-Saison vorzeitig. Der Walliser war im vergangenen Dezember bei der Abfahrt in Beaver Creek gestürzt und hatte sich eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Boisset ging im Januar in Wengen und Kitzbühel wieder an den Start. Eine WM-Teilnahme blieb ihm aber verwehrt. «Ich habe gemerkt, dass mein Körper noch Zeit braucht, um sich ganz zu erholen, damit ich wieder an mein Niveau anknüpfen kann, das ich vor dem Sturz hatte», wird der 26-Jährige in einer Mitteilung von Swiss-Ski zitiert.