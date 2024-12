1/2 Schwerer Rückschlag für Speed-Hoffnung Noémie Kolly. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Schweizer Ski-Hoffnung Noémie Kolly erleidet schweren Rückschlag durch Knieverletzung

Unfall während Super-G-Training in Copper Mountain, USA

Schwerer Rückschlag für Schweizer Ski-Hoffnung. Wie Swiss Ski mitteilt, hat sich Noémie Kolly bei einem Trainings-Sturz in den USA schwer verletzt. Die 26-jährige Fribourgerin zog sich einen Kreuzbandriss und einen Riss des Aussenbandes im linken Knie zu.

Schwerer Rückschlag für Schweizer Ski-Hoffnung. Wie Swiss Ski mitteilt, hat sich Noémie Kolly bei einem Trainings-Sturz in den USA schwer verletzt. Die 26-jährige Fribourgerin zog sich einen Kreuzbandriss und einen Riss des Aussenbandes im linken Knie zu.

Der Unfall ereignete sich am 4. Dezember während eines Super-G-Trainings in Copper Mountain (USA). Nach ihrer Rückkehr in die Schweiz bestätigten medizinische Untersuchungen die schlimme Diagnose. Für Kolly bedeutet dies das vorzeitige Saisonaus.

Die B-Kader-Athletin von Swiss-Ski steht nun vor einer schwierigen Zeit. Bereits nächste Woche muss sie sich einer Operation unterziehen.

Kreuzbandriss warf grosse Hoffnung zurück

Für Kolly ist es nicht der erste grosse Rückschlag. Schon im Sommer 2019 hat sie sich einen Kreuzbandriss zugezogen und verpasste die komplette Saison 2019/20.

Die Verletzung bremste den Aufstieg einer unserer damals grössten Speed-Hoffnungen. Im Winter zuvor fuhr sie in ihrem allerersten Weltcuprennen in Garmisch direkt in die Punkte. Danach wurde sie Junioren-Vizeweltmeisterin in der Abfahrt – im Super-G verpasste sie das WM-Podest knapp als Vierte.

Nach ihrer Rückkehr tat sich Kolly schwerer. Ihr bestes Weltcup-Ergebnis ist ein 12. Platz, herausgefahren im Januar 2021 im Super-G in St. Moritz. Lediglich zwei weitere Male gelang es ihr, die Top 15 zu erreichen.