Vier Schweizer starten in den ersten Zehn

Rot und Weiss dominieren die ersten zwölf Startnummern des Super-Gs. Im ersten Dutzend Athleten starten neben vier Schweizern auch fünf Österreicher und ein Kanadier.

Das Rennen wird vom Einheimischen Lukas Feurstein eröffnet. Kurz nach ihm ist mit Alexis Monney (5) der erste Schweizer an der Reihe. Unsere beiden heissesten Eisen im Feuer, Marco Odermatt (8) und Franjo von Allmen (9), starten direkt hintereinander. Nach ihnen folgt mit Stefan Rogentin (10) gleich der nächste Schweizer.

Swiss-Ski schickt insgesamt acht Athleten an den Start. Das sind die Nummern der weiteren Schweizer: Justin Murisier (16), Loïc Meillard (18), Arnaud Boisset (25), Lars Rösti (29)

Mit der Nummer 7 könnte es zu einem überraschend schnellen Comeback kommen. Nach seinem üblen Sturz am Lauberhorn letzten Samstag, bei dem er sich eine starke Innenbandzerrung zugezogen hat, steht Vincent Kriechmayr auf der Startliste. Ob er wirklich fährt, entscheidet der Österreicher nach dem Einfahren. Gemäss «Kleine Zeitung» hängt es mitunter davon ab, ob er eine Druckstelle im Skischuh, die ihn am Donnerstag plagte, in den Griff bekommt. Mit Raphael Haaser (12) steht ein zweiter Österreicher vor dem Comeback. Er erlitt Mitte Dezember eine Überdehnung des Kreuzbandes und wird ebenfalls nach dem Einfahren entscheiden, ob er startet.