Aline Danioth kehrt nach 550 Tagen auf die Piste zurück und holt Platz 3 beim Südamerika-Cup. Die Schweizer Slalom-Spezialistin geniesst nun in Marokko eine wohlverdiente Pause und plant ihr Weltcup-Comeback im November.

Ski-Ass Danioth entspannt nach Renn-Rückkehr in der Wüste

Aline Danioth feierte Comeback nach über 550 Tagen Pause

Urnerin gönnt sich Auszeit in Marokko – inklusive Kamelritt

Über 550 Tage musste Aline Danioth (26) auf ihr erstes Rennen nach ihrem vierten Kreuzbandriss warten, am 12. September war es so weit: In Argentinien gab das Schweizer Slalom-Ass ihr Renn-Comeback. Beim Südamerika-Cup fährt die Urnerin direkt auf Platz 3.

«Für mich war es megawichtig, nach eineinhalb Jahren wieder mal ein Rennen zu fahren», sagte sie nach dem Event zu Blick. Die Emotionen seien unbeschreiblich gewesen: «Ich war noch nie so stolz auf mich wie in diesem Moment.» Nur wenige Tage hat Danioth den Schnee aber bereits wieder gegen Sand eingetauscht, sie verbringt einige Tage in Marokko.

Auf Instagram lässt sie ihre Fans daran teilhaben, wie sie am Strand den Sonnenuntergang geniesst, mit einem Surfboard eine Sanddüne runterrutscht und welche ganz besondere Challenge sie durchmacht. Die Slalom-Spezialistin reitet auf einem Kamel – und bekommt einen regelrechten Schrecken, als sich das Tier hinlegt.

Nach beschwerlichen Monaten seit ihrer Verletzung im März 2023 scheint es das Leben wieder gut zu meinen mit der dreifachen Top-10-Fahrerin. Das Comeback im Weltcup soll noch in diesem Jahr erfolgen, die Frau aus Andermatt visiert den Slalom im finnischen Levi (16. November) an.