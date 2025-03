Willkommen in der bunten Welt des Sports: Eine Ski-Legende wird 75, und ein Formel-1-Star verpasst möglicherweise die Geburt seines ersten Kindes.

Odermatt will Ösi-Legende aus Rekordliste verdrängen

Odermatt will Ösi-Legende aus Rekordliste verdrängen

In der Gesamtweltcup-Historie

Foto: Sven Thomann

Die grössten Vorsprünge im Ski-Gesamtweltcup der Männer

1. Marco Odermatt (27): 874 Punkte Saison 2023/24

Wer anderes als «Odi» sollte in dieser Top 5 an der Spitze liegen? Noch nie hatte ein Mann im Gesamtweltcup (seit der 100-Punkte-Einführung für einen Sieg 1991) am Saisonende mehr Vorsprung auf den Zweitplatzierten wie Odermatt.

2. Hermann Maier (52): 743 Punkte Saison 2000/01

In der letzten Saison verdrängte der Nidwaldner den «Herminator» vom Spitzenplatz. Der Österreicher kam vor 24 Jahren auf 1618 Punkte, das waren 743 mehr als der Zweitplatzierte, sein Landsmann Stephan Eberharter.

3. Marco Odermatt (27): 702 Punkte Saison 2022/23

Einmal Odermatt ist zu wenig, deshalb taucht hier auf Rang 3 schon wieder sein Name auf. 2023, als er zum zweiten Mal in seiner Karriere gewann, triumphierte er mit 702 Punkten Vorsprung auf Aleksander Aamodt Kilde.

4. Marcel Hirscher (36): 675 Punkte Saison 2016/17

Heute Sonntag feiert der Österreicher seinen 36. Geburtstag. Grund zum Feiern hatte er auch vor acht Jahren. Damals gewann er mit reichlich Vorsprung seine sechste von später insgesamt acht grossen Kristallkugeln.

5. Stephan Eberharter (55): 606 Punkte Saison 2001/02

606 Punkte Vorsprung: Auch eine beachtliche Leistung, die dem Österreicher 2002 gelang. Die Chance, dass Eberharter wegen Odermatt am Ende dieser Saison aus diesen Top 5 fallen könnte, ist aber gross.

Foto: Keystone

Am Donnerstag feiert der ehemalige Skirennfahrer Walter Vesti seinen 75. Geburtstag. Sein grösster Erfolg gelang ihm 1975, als er in Megève die Weltcup-Abfahrt gewann. Insgesamt fuhr Vesti im Weltcup dreimal unter die ersten drei. An Weltmeisterschaften belegte er die Ränge 9 (1974) und 8 (1978).

Foto: Blicksport

Heute Sonntag feiert Ciriaco Sforza seinen 55. Geburtstag. Seit bald 40 Jahren ist er im Fussball-Business tätig, denn schon als 16-Jähriger gab er 1986 für GC sein Debüt in der damaligen NLA. Auf dem Bild feiert er zusammen mit Peter Közle (l.) seinen einzigen SM-Titel mit den Grasshoppers 1991. Warum es nicht zu mehr gereicht hat? Weil es ihn danach ins Ausland zog. Seit 2024 trainiert er den Challenge-Ligisten Schaffhausen.

In gut drei Monaten wird Formel-1-Star Max Verstappen erstmals Vater. Wird er bei der Geburt dabei sein? «Ich kann kein Rennen verpassen», erklärt er und schiebt nach: «Leider kriegen die Formel-1-Fahrer keine Freizeit dafür.»