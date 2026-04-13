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Im Ziel macht er die Welle
Mächler kürt sich erstmals zum Schweizer Meister im Slalom

Reto Mächler gewinnt an den Schweizer Meisterschaften den Slalom. Er verweist Joel Lütolf um 37 Hunderstel auf Rang 2.
Publiziert: 14:03 Uhr
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