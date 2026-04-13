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Mächler kürt sich erstmals zum Schweizer Meister im Slalom
Im Ziel macht er die Welle
Mächler kürt sich erstmals zum Schweizer Meister im Slalom
Reto Mächler gewinnt an den Schweizer Meisterschaften den Slalom. Er verweist Joel Lütolf um 37 Hunderstel auf Rang 2.
Publiziert: 14:03 Uhr
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