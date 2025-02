1/4 Simone Wild hat sich schwer am Knie verletzt. Foto: AFP

Schock für Simone Wild (31). Die Schweizerin ist beim Europacup-Riesenslalom im deutschen Oberjoch gestürzt und hat sich dabei das Kreuzband im linken Knie gerissen. Dies vermeldet Swiss Ski am Dienstagmittag.

Laut des Verbands soll Wild kommende Woche in der Klinik Hirslanden in Zürich operiert werden.

Simone Wild fuhr in ihrer Karriere im Weltcup bisher dreimal unter die ersten zehn. Ihr bestes Ergebnis war ein vierter Platz im Riesenslalom in Lenzerheide 2018. In einem Weltcuprennen startete sie zuletzt Ende Dezember 2024 beim Riesenslalom in Semmering. An der WM in Saalbach war Wild nicht dabei.